В скандале с просроченными продуктами названа лишь одна компания

По данным полиции, подделывали сроки годности не только чипсов и печенья, но и замороженного мяса, консервов. В числе подозреваемых 29 человек и 5 компаний.

Правоохрана назвала лишь одну сеть, в которой продавали такие товары - это Sale (70 магазинов по всей Литве). Сообщают, что в магазины крупных сетей такие товары не должны были попасть.

Представитель Государственной продовольственно-ветеринарной службы заверила Delfi, что пока названия компаний названы не будут.

"Сейчас названа одна сеть, в которой проведены все процессуальные действия, поэтому о ней можно сообщить, в других компаниях еще ведется расследование", – сказала она, заметив, что в скором времени могут сообщить и о других компаниях.

Глава Norfa Дайнщс Дундулис сказал, что ситуация лишь показывает - в Литве может быть принят закон, о котором сейчас как раз говорят.

"Сейчас говорят о том, что можно будет продавать продукты с истекшим сроком годности (...). Я высказывался против, а сейчас категорически против принятия этого закона. Кто гарантирует, что Литву не завалят продуктами с истекшим сроком годности, привезенными из других стран", – сказал Дундулис.

Delfi напоминает, что Министерство экономики предлагает разрешить магазинам продавать товары с истекшим сроком годности, чтобы уменьшить количество выбрасываемых продуктов.

Дундулис заверил, что сеть Norfa передает такие продукты благотворительным организациям.

"Если бы мы хотели поживиться, мы бы так не поступали. Конечно, я не могу на 100% гарантировать, что ни один товар по ошибке не остался на прилавке, поскольку пересмотреть все пометки - тяжелая работа. Бывают ошибки, нет ни одной сети в Литве, где вы не найдете просроченных товаров", – сказал он, подчеркнув, что это результат допущенных людьми ошибок.

"А вот это уже нарушение", – сказал он о случаях намеренной продажи таких товаров.

"Я не могу на 100% гарантировать, что к нам проверяющие не приходили, но, что мы такими товарами не торгуем - это точно", – прибавил Дундулис.

Представитель сети Maximа Индре Тракимайте_Шяшкувене также сказала, что их магазинам такую продукцию не поставляли.

"Торговая сеть Maxima не получала из правоохраны запросов, сообщений на эту тему, у нас не требовали остановить торговлю какими-то товарами", – заметила она.

Глава сети Gulbelė Арунас Тарнаускас сказал Delfi, что с их сетью эта ситуация также никак не связана.

"Централизовано большую часть товаров мы получаем через альянс Aibė. Мы не берем товары непонятно откуда. У нас есть постоянные поставщики, договоры с ними", – сказал он.

Он сказал, что трудно поверить в массовую торговлю такими продуктами, ведь сами потребителя следят за товарами.

"Если наши клиенты замечают просроченный товар, сразу же нас информируют. Все публично, все все видят, есть телефон Службы защиты прав потребителей. ГПВС тоже контролирует", – сказал Тарнаускас.