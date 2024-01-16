В систему пенсионного накопления в фондах второй ступени включены почти 60 000 человек

Ежегодно в январе "Содра" включает жителей в систему пенсионного накопления в фондах второй ступени. Каждый человек, оценив свою финансовую ситуацию и ожидания, должен сам решить, будет ли он участвовать в накоплении. Чтобы принять решение у людей есть 6 месяцев.
Всю актуальную информацию на эту тему можно найти на сайте "Содры", получить, подключившись к своей странице на сайте www.sodra.lt/gyventojui или, позвонив по номеру (+370) 5 250 0883.
В систему пенсионного накопления в фондах второй ступени включают жителей младше 40 лет, которые работают по трудовому соглашению или занимаются индивидуальной деятельностью и до этого не участвовали в системе дополнительного накопления.
Сообщения о вовлечении в систему жителям высылают на личные страницы в системе "Содры". В течение полугода такие письма рассылают несколько раз. Если жители указали контактную информацию - телефон и эл. почту, то они получают информацию и по этим каналам.
Чтобы вы вовремя получали информацию "Содры", важно обновлять информацию на своей странице. Для этого выберите в меню пункт Выбранные мною способы получения информации из "Содры" (Mano pasirinkti informacijos iš „Sodros“ gavimo būdai) и укажите наиболее удобный канал связи.
Также важно проверить настройки эл. почты, чтобы письма "Содры" не уходили в СПАМ.
Если человек не прочитал информацию о вовлечении в систему пенсионного накопления в фондах второй ступени на своей странице, то ему высылают регистрированное письмо.
Что делать, если вы получили информацию о вовлечении в систему?
До 30 июня можно выбрать наиболее подходящий для вас вариант. Если до 30 июня выбор не сделать, то уже нельзя будет выйти из системы.
У получивших уведомления есть три варианта действий:
ничего не делать, тогда с 1 июля человек станет участником системы и начнет платить взносы в компанию, которую подобрала "Содра";
заключить до 30 июня договор с самостоятельно выбранной компанией;
до 30 июня через свою страницу в "Содре" или в отделе обслуживания клиентов отказаться от участия в системе.
Если человек уже отказывался от участия, может ли он быть вовлечен в систему повторно?
Людям до 40 лет каждых три года предлагают участвовать в системе пенсионного накопления в фондах второй ступени. В этом году в систему дополнительно включены и те, кто отказался от участия в 2021 году.
Жителей старше 40 лет в систему не вовлекают. Люди такого возраста могут участвовать в системе по собственному желанию.
Если я решу участвовать в системе, какие взносы придется платить?
Если человек решит участвовать в пенсионном накоплении, то ежемесячно в фонд будут переводить 3% его доходов и 1,5% средней зарплаты из госбюджета.
Например, если зарплата 1000 евро "на бумаге" в месяц, то в 2024 г. взнос составит 30 евро в месяц (1000 x 3% = 30 евро). Еще 27,04 евро (1802,40 евро x 1,5% = 27,04 евро) будет переводить государство. Общая сумма поступлений составит 57,04 евро в месяц.
Что будет, если у человека нет денег на взносы?
Жители платят взносы со своих доходов – деньги переводит работодатель. Если доходы у человека уменьшаются или он лишается работы, соответственно сумма взноса уменьшается или же взносы человек вообще не платит.
Жители также в любой момент могут временно остановить накопление не больше чем на 12 месяцев за все время участия в системе. Сделать это можно, когда у человека есть доходы, но ему требуется больше денег на что-то другое.