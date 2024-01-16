В систему пенсионного накопления в фондах второй ступени включены почти 60 000 человек

Чтобы вы вовремя получали информацию "Содры", важно обновлять информацию на своей странице. Для этого выберите в меню пункт Выбранные мною способы получения информации из "Содры" (Mano pasirinkti informacijos iš „Sodros“ gavimo būdai) и укажите наиболее удобный канал связи.

Сообщения о вовлечении в систему жителям высылают на личные страницы в системе "Содры". В течение полугода такие письма рассылают несколько раз. Если жители указали контактную информацию - телефон и эл. почту, то они получают информацию и по этим каналам.

В систему пенсионного накопления в фондах второй ступени включают жителей младше 40 лет, которые работают по трудовому соглашению или занимаются индивидуальной деятельностью и до этого не участвовали в системе дополнительного накопления.

Всю актуальную информацию на эту тему можно найти на сайте "Содры", получить, подключившись к своей странице на сайте www.sodra.lt/gyventojui или, позвонив по номеру (+370) 5 250 0883.

Ежегодно в январе " Содра " включает жителей в систему пенсионного накопления в фондах второй ступени. Каждый человек, оценив свою финансовую ситуацию и ожидания, должен сам решить, будет ли он участвовать в накоплении. Чтобы принять решение у людей есть 6 месяцев.

Также важно проверить настройки эл. почты, чтобы письма "Содры" не уходили в СПАМ.

Если человек не прочитал информацию о вовлечении в систему пенсионного накопления в фондах второй ступени на своей странице, то ему высылают регистрированное письмо.

Что делать, если вы получили информацию о вовлечении в систему?

До 30 июня можно выбрать наиболее подходящий для вас вариант. Если до 30 июня выбор не сделать, то уже нельзя будет выйти из системы.

У получивших уведомления есть три варианта действий:

ничего не делать, тогда с 1 июля человек станет участником системы и начнет платить взносы в компанию, которую подобрала "Содра";

заключить до 30 июня договор с самостоятельно выбранной компанией;

до 30 июня через свою страницу в "Содре" или в отделе обслуживания клиентов отказаться от участия в системе.

Если человек уже отказывался от участия, может ли он быть вовлечен в систему повторно?