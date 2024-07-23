В силу вступили карты удостоверения личности нового образца: большинство граждан не успели их обновить

„По нашим данным, с 1 июня по сегодняшний день мы заменили в общей сложности 3609 удостоверений личности и только для тех лиц, которым нужен сертификат для создания личной электронной подписи“, –заявила И. Гаспере радиостанции LRT во вторник.
По ее словам, замена карты удостоверения личности актуальна только для тех, кто пользуется услугой электронной подписи. По данным ЦВЛД, таких жителей от 15 до 20 тыс.
Несмотря на то, что срок действия карт старого образца истекает уже 23 июля, работы по их замене стартовали только в начале июня этого года.
Директор Департамента миграции Эвелина Гудзинскайте поясняет, что до последнего момента ожидалось, что менять карты не придется.
„До последней минуты мы надеялись, что компании, обеспечивающей сертификацию этих чипов, удастся продлить сертификацию, но как только мы получили информацию, что компания не сможет этого сделать, мы сразу же начали коммуникацию. К сожалению, это был только конец мая, начало июня. Мы действительно понимаем, что у граждан осталось не так уж много времени, чтобы заменить карту“, – сказала она.
Как сообщалось ранее, сбор за новое удостоверение личности взиматься не будет в случае его замены в обычном порядке, если заявление на его замену будет подано не позднее 1 января 2025 года. Однако если жители захотят заменить карту быстрее – в течение 5 или 1 рабочего дня – им придется заплатить за это 60 или 100 евро.