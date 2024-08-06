В Шяуляйском районе объявлена чрезвычайная ситуация

Такое решение было принято с учетом действующего законодательства об объявлении чрезвычайной ситуации и протокола заседания Оперативного центра по чрезвычайным ситуациям Шяуляйского районного муниципалитета от 1 августа, сообщает муниципалитет.
Начальником центра по чрезвычайным ситуациям назначен Миндаугас Гедвила, завотделом сельского хозяйства администрации Шяуляйского района.
Также данным постановлением мэра подведомственные муниципалитету учреждения образования и социальных услуг, независимо от количества одновременно находящихся в них лиц (работников, учащихся или жителей), в целях повышения готовности к чрезвычайным ситуациям, обязаны приобрести средство обеспечения бесперебойной работы – генератор.
Для немуниципальных образовательных и социальных учреждений, действующих на территории муниципального образования, приобретение генераторов носит рекомендательный характер.
В Шакяйском районном муниципалитете также объявлена чрезвычайная ситуация из-за стихийных дождей.
„Сильный дождь нанес большой ущерб сельскому хозяйству, уничтожив и повредив 970 га сельскохозяйственных зерновых и зернобобовых культур“, – говорится в сообщении муниципалитета.