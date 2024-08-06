2024.08.06 13:35

В Шяуляйском районе объявлена чрезвычайная ситуация

 
образовательным и социальным учреждениям поручено приобрести генератор
ELTA
ru.DELFI.lt
Буря
Буря
ФОТО: Domas Urbonas | Elta

Мэр Шяуляйского районного муниципалитета Чесловас Грейчюс подписал постановление о введении на территории Шяуляйского районного муниципалитета режима чрезвычайной ситуации на муниципальном уровне из-за последствий катастрофического метеорологического явления – сильного дождя, прошедшего с 29 июля, – до ликвидации упомянутых последствий.

Такое решение было принято с учетом действующего законодательства об объявлении чрезвычайной ситуации и протокола заседания Оперативного центра по чрезвычайным ситуациям Шяуляйского районного муниципалитета от 1 августа, сообщает муниципалитет.

Начальником центра по чрезвычайным ситуациям назначен Миндаугас Гедвила, завотделом сельского хозяйства администрации Шяуляйского района.

Также данным постановлением мэра подведомственные муниципалитету учреждения образования и социальных услуг, независимо от количества одновременно находящихся в них лиц (работников, учащихся или жителей), в целях повышения готовности к чрезвычайным ситуациям, обязаны приобрести средство обеспечения бесперебойной работы – генератор.

Для немуниципальных образовательных и социальных учреждений, действующих на территории муниципального образования, приобретение генераторов носит рекомендательный характер.

В Шакяйском районном муниципалитете также объявлена чрезвычайная ситуация из-за стихийных дождей.

„Сильный дождь нанес большой ущерб сельскому хозяйству, уничтожив и повредив 970 га сельскохозяйственных зерновых и зернобобовых культур“, – говорится в сообщении муниципалитета.

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