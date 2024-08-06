В Шяуляйском районе объявлена чрезвычайная ситуация

Такое решение было принято с учетом действующего законодательства об объявлении чрезвычайной ситуации и протокола заседания Оперативного центра по чрезвычайным ситуациям Шяуляйского районного муниципалитета от 1 августа, сообщает муниципалитет.

Также данным постановлением мэра подведомственные муниципалитету учреждения образования и социальных услуг, независимо от количества одновременно находящихся в них лиц (работников, учащихся или жителей), в целях повышения готовности к чрезвычайным ситуациям, обязаны приобрести средство обеспечения бесперебойной работы – генератор.