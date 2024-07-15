В Шяуляйском районе – мощная стихия: ветер сносил крыши, рушил здания, валил деревья

Департамент пожарной безопасности и спасения сообщает, что 13 июля, в 20.16 ч., в деревне Аукштупенай, на острове, проходил праздник, а во время бури поваленные деревья завалили деревянный мост, поэтому люди не могут вернуться назад.

Пожарные-спасатели убрали поваленное дерево и освободили проезд.

Во время бури был сломан понтонный мост.

Пожарные-спасатели обнесли мост СТОП-лентой.

С острова люди возвращались через другой выход.