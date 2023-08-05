В Шяуляйском районе жители фиксировали необычное небо – как перед концом света

Кристина Самайте сняла великолепное видео. Она сделала эти кадры в Гинкунай (Шяуляйский район).



Она сказала, что наблюдает подобное в усадьбе родителей не в первый раз, но прежде цветовая гамма никогда не была такой яркой, как на этот раз.

Вайдотас Завацкис также сфотографировал впечатляющее небо между Пакруоисом и Шяуляй. Его фотография привлекла много внимания на Facebook:

Эдвардас Грушас сделал фотографию в Каунатаве. Он сказал, что для того, чтобы сделать такие снимки приходится немало поездить по Литве:

Лаура Кайрене поделилась красивой фотографией из Патайчай (Шяуляйский район):

Фотография Юстины из Райзгяй также никого не оставит равнодушным: