05 августа 2023 г. 08:00

В Шяуляйском районе жители фиксировали необычное небо – как перед концом света

 
Вайва Арнаше
ru.DELFI.lt
DELGI koliažas
DELGI koliažas
Необычные картины жители 3 августа вечером зафиксировали в Шяуляйском районе и делились снимками в группе "Энтузиасты погоды". Одни писали, что это кадры словно перед концом света, другие писали, что это самое красивое, что они видели в жизни. Несколько авторов снимков поделились ими с порталом Delfi.

Кристина Самайте сняла великолепное видео. Она сделала эти кадры в Гинкунай (Шяуляйский район).


Она сказала, что наблюдает подобное в усадьбе родителей не в первый раз, но прежде цветовая гамма никогда не была такой яркой, как на этот раз.

Вайдотас Завацкис также сфотографировал впечатляющее небо между Пакруоисом и Шяуляй. Его фотография привлекла много внимания на Facebook:

Kaunatava. Edvardo Grušo nuotrauka

Эдвардас Грушас сделал фотографию в Каунатаве. Он сказал, что для того, чтобы сделать такие снимки приходится немало поездить по Литве:

Link Šiaulių nuo Pakruojo.Vaidoto Zavackio nuotrauka

Лаура Кайрене поделилась красивой фотографией из Патайчай (Шяуляйский район):

Lauros Kairienės nuotrauka

Фотография Юстины из Райзгяй также никого не оставит равнодушным:

Justinos Benevičiūtės nuotrauka

Фотографией из Дегучай (Пакруойский район, поделилась Ингрида Кубилене:

Pakruojo rajonas. Degučiai. Ingridos Kubilienės nuotrauka
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