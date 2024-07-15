2024.07.15 12:29

В Шяуляйском районе – мощная стихия: ветер сносил крыши, рушил здания, валил деревья

 
ELTA
ru.DELFI.lt

В минувшие выходные на острове на Купишкском водохранилище пронеслась буря, а в это время на острове проходило мероприятие „Мое лето“, выступали исполнители.

Департамент пожарной безопасности и спасения сообщает, что 13 июля, в 20.16 ч., в деревне Аукштупенай, на острове, проходил праздник, а во время бури поваленные деревья завалили деревянный мост, поэтому люди не могут вернуться назад.

Пожарные-спасатели убрали поваленное дерево и освободили проезд.

Во время бури был сломан понтонный мост.

Пожарные-спасатели обнесли мост СТОП-лентой.

С острова люди возвращались через другой выход.

В Шяуляйском районе была зафиксирована сильная буря, ветер срывал крыши с домов, валил постройки, деревья. 13 июля, в 17.07 ч. поступило сообщение о том, что в деревне Вилейкяй, ветер снес крышу с дома и повалил ферму. Люди не пострадали.

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