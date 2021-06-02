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Республиканская шяуляйская больница поделилась радостной вестью – 1 июня, около 22 ч., на свет появился особенный младенец.
Здоровая новорожденная девочка весила 5270 г – на 20 г больше родившейся в тот же день в Каунасе малышки.
Об этом представители больницы рассказали у себя на фейсбуке.
"Вот фото малышки, которая лежит рядом с мамой, благодарим родителей за разрешение разместить фотографию!", - сказано в сообщении.
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