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Республиканская шяуляйская больница поделилась радостной вестью – 1 июня, около 22 ч., на свет появился особенный младенец.
Respublikinė Šiaulių ligoninė/ didžiausias šiais metais gimęs kūdkis
Respublikinė Šiaulių ligoninė/ didžiausias šiais metais gimęs kūdkis
© DELFI montažas

Здоровая новорожденная девочка весила 5270 г – на 20 г больше родившейся в тот же день в Каунасе малышки.

Об этом представители больницы рассказали у себя на фейсбуке.

"Вот фото малышки, которая лежит рядом с мамой, благодарим родителей за разрешение разместить фотографию!", - сказано в сообщении.

Respublikinėje Šiaulių ligoninėje gimusi mergaitė
Respublikinėje Šiaulių ligoninėje gimusi mergaitė
© Respublikinė Šiaulių ligoninė

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