Здоровая новорожденная девочка весила 5270 г – на 20 г больше родившейся в тот же день в Каунасе малышки.

Об этом представители больницы рассказали у себя на фейсбуке.

"Вот фото малышки, которая лежит рядом с мамой, благодарим родителей за разрешение разместить фотографию!", - сказано в сообщении.