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В Шяуляйской республиканской больнице из-за COVID-19 ограничивают предоставление плановых услуг, сообщают новости телеканала LNK.
В Шяуляйской больнице из-за COVID-19 ограничивают предоставление плановых услуг
© DELFI / Orestas Gurevičius

В больнице 86 коек для больных COVID-19, 78 из них уже заняты, 12 из них – в реанимации. Больница сообщает, что из-за роста числа больных увеличивают количество коек и переорганизуют плановую работу: временно ограничивают плановые хирургические услуги.

По данным больницы, пациентов информируют о сложившейся ситуации, об отозванных операциях и процедурах. Если эпидемиологическая ситуация изменится, с ними свяжутся. Другие услуги больница оказывает в обычном порядке. Сейчас для больных COVID-19 выделены три отделения.

В Вильнюсском, Каунасском и Клайпедском регионах плановые медицинские услуги пока не отменяют, несмотря на то, что количеств больных растет.

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