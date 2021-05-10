В Шяуляй с собой покончила молодая врач: близкие намерены обращаться в прокуратуру

Между тем литовские врачи в социальных сетях делятся словами соболезнования и все громче говорят о нездоровой обстановке и моббинге в больницах – об огромной нагрузке, ответственности и психологическом давлении руководства.
По словам Сеёнене, она не может подробно комментировать это происшествие, поскольку коллеги покойной боятся вслух говорить о существующих в больнице проблемах. Близкие, по словам депутата, намерены обращаться в прокуратуру. Шяуляйская республиканская больница подтвердила, что покойная работала у них.
По словам представителя больницы Сонаты Тените, о смерти коллеги они узнали только 10 мая утром. Сейчас больница собирает информацию об этом случае.
Комментарий больницы:
"Общину Республиканской шяуляйской больницы потрясло известие о смерти анестезиолога-реаниматолога Лауры Шилинските. В это тяжелое время администрация больницы выражает искренние соболезнования семье врача и ее коллегам.
От имени общины врачей мы просим воздержаться от неэтичных комментариев и необоснованных заявлений, врач была уволена из больницы за грубое нарушение рабочего режима.
Обстоятельства смерти врача руководству больницы неизвестны, поэтому подробные комментарии пока не предоставляем. Давайте с уважением отнесемся к памяти покойной и трауру ее близких.
Психологическую помощь работникам больницы предоставляют психологи и психотерапевты, работающие в учреждении".
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