В Шяуляй с собой покончила молодая врач: близкие намерены обращаться в прокуратуру

Между тем литовские врачи в социальных сетях делятся словами соболезнования и все громче говорят о нездоровой обстановке и моббинге в больницах – об огромной нагрузке, ответственности и психологическом давлении руководства.

По словам Сеёнене, она не может подробно комментировать это происшествие, поскольку коллеги покойной боятся вслух говорить о существующих в больнице проблемах. Близкие, по словам депутата, намерены обращаться в прокуратуру. Шяуляйская республиканская больница подтвердила, что покойная работала у них.

По словам представителя больницы Сонаты Тените, о смерти коллеги они узнали только 10 мая утром. Сейчас больница собирает информацию об этом случае.

Комментарий больницы:

"Общину Республиканской шяуляйской больницы потрясло известие о смерти анестезиолога-реаниматолога Лауры Шилинските. В это тяжелое время администрация больницы выражает искренние соболезнования семье врача и ее коллегам.

От имени общины врачей мы просим воздержаться от неэтичных комментариев и необоснованных заявлений, врач была уволена из больницы за грубое нарушение рабочего режима.

Обстоятельства смерти врача руководству больницы неизвестны, поэтому подробные комментарии пока не предоставляем. Давайте с уважением отнесемся к памяти покойной и трауру ее близких.

Психологическую помощь работникам больницы предоставляют психологи и психотерапевты, работающие в учреждении".