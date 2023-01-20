В Шяуляй прощаются с исполнительницей Виталией Катунските

Скопировать ссылку В Шяуляй прощаются с исполнительницей Виталией Катунските

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В пятницу близкие и друзья прощаются с исполнительницей Виталией Катунските. Исполнительница умерла 18 января. Она будет похоронена в родном городе - Шяуляе.