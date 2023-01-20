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В пятницу близкие и друзья прощаются с исполнительницей Виталией Катунските. Исполнительница умерла 18 января. Она будет похоронена в родном городе - Шяуляе.
Vitalijos Katunskytės dukra Monika
Vitalijos Katunskytės dukra Monika
© DELFI

Прощание проводит в похоронном бюро Tylos namai. В зале звучат песни покойной, на экране - ее фотографии.

Похороны состоятся 21 января, в 13 ч. на кладбище Донелайчё.

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