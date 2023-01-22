Возле кладбища Донелайтиса в Шяуляй заблаговременно стали образовываться пробки, группы людей собирались, выстраивались в очередь и молча ждали приезда родственников Виталии Катунските.

На кладбище, а также возле похоронного бюро на протяжении всей церемонии дежурила скорая помощь. Большая толпа, собравшаяся у могилы, начала громко хлопать, затем принесли гроб с телом Виталии Катунските.

Во время траурной церемонии в яму опустили чемоданчик с микрофоном В. Катунските. Его во время церемонии держала ее дочь Моника.