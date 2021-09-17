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В Шяуляй от коронавируса скончалась 39-летняя женщина. Эту информацию порталу lrytas.lt подтвердила представитель Республиканской шяуляйской больницы Соната Тените.
В Шяуляй от коронавируса скончалась 39-летняя женщина
© AFP / Scanpix

"Она скончалась от COVID-19 и вызванных им осложнений – дыхательной недостаточности. Это обычное состояние, которое вызывает COVID-19", – сказала порталу Тените.

Портал 15min сообщает, что покойная – была учителем шяуляйской прогимназии Рагайнес. Эту информацию порталу подтвердил представитель городского муниципалитета Виталис Лебедис.

Это не первая смерть молодого человека за последнее время.

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Напомним, что в понедельник скончались два человека из группы 40–49 лет: в Клайпеде скончался мужчина, а в Кедайняйском районе – женщина. Оба они не были привиты.

В минувший четверг в Акмянском районе коронавирус унес жизнь мужчины из возрастной группы 20–29 лет.

В воскресенье сообщалось о смерти мужчины из возрастной группы 30–39 лет в Кедайняйском районе. Оба скончавшихся также не были привиты.

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