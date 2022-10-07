"Наши соболезнования близким, членам семьи, детям, женам. Это большая потеря. Двое молодых полицейских – 42 и 47 лет", – сказал LNK глава Шяуляйской полиции Рамунас Сарапас.

Один полицейский скончался 29 сентября, другой – 5 октября.

"Один коллега отправился в Великобританию, чтобы участвовать в экстрадиции", - сказал Сарапас.

"Он скончался в гостинице. Он был достаточно молодым. В этом году проходил медосмотр. Порядок прохождения медосмотра вызывает немало вопросов", – сказала LNK председатель профсоюза полицейских Рома Катинене.

Тело покойного еще за границей, ждут, когда его доставят, тогда выяснят причину смерти.

"Трудно что-то комментировать. Пока нет выводов экспертов. Я думаю, экспертиза ответит на все вопросы. Сейчас говорят наши эмоции", – сказал Сарапас.

Второй полицейский скончался в среду – 42-летний мужчина умер в комиссариате, в раздевалке: после сдачи нормативов по физической подготовке.

"У него были проблемы со здоровьем, но он прошел медосмотр, у него были все разрешения на сдачу нормативов. Скорее всего, это был сердечный удар", – сказала LNK Катинене.

По ее словам, это результат недостатков системы. Полицейские по два года ждут своей очереди в реабилитационный центр.

"Не секрет, что реабилитацию назначают после болезней, каких-то диагнозов, травм. Что такое получить реабилитацию через два года? Значит, что эти люди просто обречены", – сказала глава профсоюза.

У обоих скончавшихся были проблемы со здоровьем, но им все равно разрешали сдавать нормативы. А эти физические нормативы, по словам Катинене, не всем под силу. Их назначают даже тем, кто работает в кабинетах.

Так, по словам Катинене, люди на пределе своих возможностей стараются выполнить задания, организм не выдерживает.

"Здоровье проверяют каждых два года. Наверное, не во всех случаях врачи могут это заметить. Трудно сейчас что-то сказать", – сказал Сарапас.

"Жаль, что для того, чтобы вопрос пересмотрели, кто-то должен умереть. До сих пор создавалось впечатление, будто здоровье полицейских, доступность реабилитации, те же физические нормативы, никого не интересуют", – заметила Катинене.

На данный момент системе МВД Литвы не хватает 1500 полицейских.