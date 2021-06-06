Задержание произошло в воскресенье утром на границе с Беларусью в районе села Калвалтишкес Швенченского района. Пограничники, в том числе кинолог с собакой, нелегально проникших в Литву мигрантов задержали в лесу. Там проходит граница с Беларусью. У задержанных не было документов, они представились гражданами Афганистана.

В воскресенье состоялись допросы задержанных, установление их личностей. Они будут проверены на COVID-19.

Происшествие расследуется, обстоятельства выясняются.

С четверга на границе с Беларусью сотрудники СОГГЛ задержали в общей сложности 75 нелегальных мигрантов, пытавшихся попасть в Литву.