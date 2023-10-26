В Швеции озабочены в связи с работой врачей-иностранцев: в числе ненадежных звучит имя литовского университета

"Вот как плохо поступили со шведскими пациентами три врача, окончившие медицинские вузы в Восточной Европе", – сказано в начале статьи на Aftonbladet.
По данным шведского медицинского журнала Läkartidningen, особенно неквалифицированными бывают врачи, которые учились в зарубежных университетах и их лишили лицензий.
Из 41 врача, которого в 2021 г. лишили лицензии, 11 были явно неквалифицированными. 7 из 11 окончили вузы за границей.
На портале Aftonbladet представлены 8 врачей - 7 мужчин и 1 женщина, которые учились в Армении, Латвии, Румынии и Венгрии. Их признали явно некомпетентными специалистами и в 2018–2023 гг. лишили лицензий.
Врач не заметил, что 80-летнему мужчине угрожает серьезная опасность. Его лечил врач, окончивший Каунасский медицинский университет. По данным портала lrytas.lt, речь идет о Литовском университете медицинских наук.
Пациент жаловался на боли в области груди. Ему назначили обезболивающие и предложили обратиться к кинезитерапевту. Но на следующий день мужчина скончался от инфаркта миокарда.
Этот же врач был осужден за нетрезвое вождение в 2015 г. Наказание от отбывал с браслетом на ноге в медцентре, где работал, не информировав об этом руководство. С 2012 по 2018 г. у мужчины, которому сейчас 41 год, была шведская медицинская лицензия. С 2012 г. он был трижды осужден за незначительные преступления, связанные с наркотиками, пишет Aftonbladet.
О врачах-иностранцах в Швеции показывали и видеорепортаж. В нем было сказано, что врачи из Литвы не знают, чем отличаются вены от артерий, что у них немного практики, "только на бумаге". Рассказывают, что некоторые литовские студенты, будущие врачи, вместо практики выбирают работу в ресторанах и пиццерия. По данным Lrytas.lt, это все же касалось студентов из Польши.
59-летний врач, лишенный лицензии в 2019 г. учился в Латвии. По данным шведов, такие врачи представляют угрозу для общества.
Журналисты обратились за комментарием в Литовский университет медицинских наук. По данным вуза, это оценка лишь одного студента, которая может быть объективной в силу разных причин.
"Деятельность всего ЛУМН только что завершила оценивать группа компетентных международных экспертов, в которой были не только социальные партнеры, но и академики, профессура, знатоки медицины и вузов из Бельгии, Эстонии, Хорватии и Швеции. В оценке ЛУМН участвовали эксперты из Всемирной федерации медицинского образования. Международные эксперты оценили университет положительно: хорошо оценили одну сферу, очень хорошо (без недостатков) – целых три из 4 сфер, которые оценивали. Как сам университет, так и программа изучения медицины аккредитованы на максимальный срок – 7 лет, качество обучения в ЛУМН соответствует законам Литвы и ЕС", – сказано в комментарии.