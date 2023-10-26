В Швеции озабочены в связи с работой врачей-иностранцев: в числе ненадежных звучит имя литовского университета

 
Габриэле Гринкайте
ru.DELFI.lt
ФОТО: DELFI / Josvydas Elinskas

80-летнего мужчину отпустили домой, дав ему гель для снижения болей, на следующий день человек умер от инфаркта. Жизни пожилой женщины угрожала опасность из-за того, что ей ввели слишком большую дозу морфина. Третьему пациенту дали лекарство от головокружения, когда ему угрожала острая почечная недостаточность. Это данные со шведского портала Aftonbladet, на котором появился обзор врачей, лишенных лицензии. В тексте упоминается и Литва, поскольку один из врачей учился в Каунасе.

"Вот как плохо поступили со шведскими пациентами три врача, окончившие медицинские вузы в Восточной Европе", – сказано в начале статьи на Aftonbladet.

По данным шведского медицинского журнала Läkartidningen, особенно неквалифицированными бывают врачи, которые учились в зарубежных университетах и их лишили лицензий.

Из 41 врача, которого в 2021 г. лишили лицензии, 11 были явно неквалифицированными. 7 из 11 окончили вузы за границей.

На портале Aftonbladet представлены 8 врачей - 7 мужчин и 1 женщина, которые учились в Армении, Латвии, Румынии и Венгрии. Их признали явно некомпетентными специалистами и в 2018–2023 гг. лишили лицензий.

Врач не заметил, что 80-летнему мужчине угрожает серьезная опасность. Его лечил врач, окончивший Каунасский медицинский университет. По данным портала lrytas.lt, речь идет о Литовском университете медицинских наук.

Пациент жаловался на боли в области груди. Ему назначили обезболивающие и предложили обратиться к кинезитерапевту. Но на следующий день мужчина скончался от инфаркта миокарда.

Этот же врач был осужден за нетрезвое вождение в 2015 г. Наказание от отбывал с браслетом на ноге в медцентре, где работал, не информировав об этом руководство. С 2012 по 2018 г. у мужчины, которому сейчас 41 год, была шведская медицинская лицензия. С 2012 г. он был трижды осужден за незначительные преступления, связанные с наркотиками, пишет Aftonbladet.

О врачах-иностранцах в Швеции показывали и видеорепортаж. В нем было сказано, что врачи из Литвы не знают, чем отличаются вены от артерий, что у них немного практики, "только на бумаге". Рассказывают, что некоторые литовские студенты, будущие врачи, вместо практики выбирают работу в ресторанах и пиццерия. По данным Lrytas.lt, это все же касалось студентов из Польши.

59-летний врач, лишенный лицензии в 2019 г. учился в Латвии. По данным шведов, такие врачи представляют угрозу для общества.

Журналисты обратились за комментарием в Литовский университет медицинских наук. По данным вуза, это оценка лишь одного студента, которая может быть объективной в силу разных причин.

"Деятельность всего ЛУМН только что завершила оценивать группа компетентных международных экспертов, в которой были не только социальные партнеры, но и академики, профессура, знатоки медицины и вузов из Бельгии, Эстонии, Хорватии и Швеции. В оценке ЛУМН участвовали эксперты из Всемирной федерации медицинского образования. Международные эксперты оценили университет положительно: хорошо оценили одну сферу, очень хорошо (без недостатков) – целых три из 4 сфер, которые оценивали. Как сам университет, так и программа изучения медицины аккредитованы на максимальный срок – 7 лет, качество обучения в ЛУМН соответствует законам Литвы и ЕС", – сказано в комментарии.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
ru.DELFI.lt
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Закладка
Поделиться
Комментарии