В Швеции озабочены в связи с работой врачей-иностранцев: в числе ненадежных звучит имя литовского университета

Пациент жаловался на боли в области груди. Ему назначили обезболивающие и предложили обратиться к кинезитерапевту. Но на следующий день мужчина скончался от инфаркта миокарда.

На портале Aftonbladet представлены 8 врачей - 7 мужчин и 1 женщина, которые учились в Армении, Латвии , Румынии и Венгрии. Их признали явно некомпетентными специалистами и в 2018–2023 гг. лишили лицензий.

Из 41 врача, которого в 2021 г. лишили лицензии, 11 были явно неквалифицированными. 7 из 11 окончили вузы за границей.

По данным шведского медицинского журнала Läkartidningen, особенно неквалифицированными бывают врачи, которые учились в зарубежных университетах и их лишили лицензий.

"Вот как плохо поступили со шведскими пациентами три врача, окончившие медицинские вузы в Восточной Европе", – сказано в начале статьи на Aftonbladet.

Этот же врач был осужден за нетрезвое вождение в 2015 г. Наказание от отбывал с браслетом на ноге в медцентре, где работал, не информировав об этом руководство. С 2012 по 2018 г. у мужчины, которому сейчас 41 год, была шведская медицинская лицензия. С 2012 г. он был трижды осужден за незначительные преступления, связанные с наркотиками, пишет Aftonbladet.

О врачах-иностранцах в Швеции показывали и видеорепортаж. В нем было сказано, что врачи из Литвы не знают, чем отличаются вены от артерий, что у них немного практики, "только на бумаге". Рассказывают, что некоторые литовские студенты, будущие врачи, вместо практики выбирают работу в ресторанах и пиццерия. По данным Lrytas.lt, это все же касалось студентов из Польши.

59-летний врач, лишенный лицензии в 2019 г. учился в Латвии. По данным шведов, такие врачи представляют угрозу для общества.