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В четверг в Оборонном штабе Вооруженных сил Литвы прошли первые в этом году учения серии Perkūnas (Громовержец). Цель этих учений – взаимодействие Вооруженных сил Литвы с учреждениями, закрепленными за вооруженными силами в военное время, в контексте вооруженной обороны государства.
Valdemaras Rupšys
Valdemaras Rupšys
© ELTA / Andrius Ufartas

Такие учения проводятся ежегодно, но в этом году впервые в учениях серии "Громовержец" примут участие не только офицеры межведомственного взаимодействия, но и их звенья управления и контроля. Они, совместно с Оборонным штабом Вооруженных сил Литвы, будут планировать операции по вооруженной обороне государства и функционирование своих учреждений во время таких операций, сообщают Вооруженные силы Литвы.

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"В процессе планирования операции основной отправной точкой является оценка угрозы и нашего потенциального противника. В ответ на возникающие угрозы, НАТО еще в 2018 г. инициировало пересмотр оборонных планов альянса. В настоящее время обновляется все семейство оборонных планов НАТО. Мы являемся частью коллективной обороны, поэтому и свои оборонные планы разрабатываем как члены Альянса. Но несомненно, что все учреждения, закрепленные за вооруженными силам в военное время, являются значительной частью этих планов. Необходимо только согласовать принципы и задачи функционирования всех учреждений при разработке философской модели ведения войны", — сказал главком армией генерал-лейтенант Вальдемарас Рупшис.

В ходе сегодняшних учений, называемых командно-штабными, обсуждались взаимодействие и процедуры Вооруженных сил Литвы и учреждений, таких как Государственная служба охраны госграницы, Служба безопасности Первых лиц, Служба общественной безопасности и Второе управление оперативных служб, при переходе от мирного времени к чрезвычайным ситуациям или к военному времени.

В этом году запланированы еще два вида учений серии "Громовержец"— "Крепость Громовержца" и "Грохот Громовержца". Будущие учения будут более сложными и комплексными с целью повышения уровня подготовки к вооруженной обороне государства.

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