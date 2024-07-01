В Шнипишкес водители находят машины с битыми стеклами: виновник удивляет

„У нас во дворе, на ул. Калварию, 142 были разбиты стекла в двух машинах. За неделю до этого пострадала наша машина. Оба раза я видела виновников. Это вороны. Они берут камень, взлетают с ним и сбрасывают на стекло. Стекло нашей машины разбилось после первого броска, в соседскую машину целились трижды, пока разбили“, – сказала одна из жительниц.