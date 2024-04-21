В Шнипишкес появится еще один бизнес-центр: вырубят 43 дерева

При подготовке решений проекта строительства была проведена арбористская оценка деревьев, а Литовский арбористический центр подготовил консультативное заключение. На территории растет 45 деревьев: 27 из них инвазивные, 4 растут рядом с магистральными линиями электропередачи. На территории бывшей производственной площади спонтанно выросло множество деревьев. Состояние деревьев удовлетворительное, но зеленая зона закрыта для посещения.