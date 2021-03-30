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В школы Литвы уже вернулись 63 тыс. учеников начальных классов, сообщило во вторник Министерство образования, науки и спорта.
Mokytojas
Mokytojas
© Shutterstock

"По предварительным данным на 29 марта, полученных от самоуправлений, в классах обучаются 63 тыс. учеников начальных классов, это на четыре тысячи больше, чем неделю назад. Из них почти семь тысяч обучаются в школах, где применяется возврат через выбор накопительного тестирования", – сообщило министерство.

Без проведения профилактического накопительного тестирования смешанное обучение проводится в 437 школах 45 самоуправлений, их посещают 94% всех учеников начальных классов этих самоуправлений. В этих школах не обязательно все классы приходят в школы, поскольку обучение может осуществляться посменно.

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Как и на минувшей неделе, школы открыты для учеников начальных классов и в 12 из 15 самоуправлений с плохими эпидемиологическими показателями, где контактное обучение разрешено возобновить, если в школе обеспечивается тестирование учеников и работников накопительным методом.

В целом на этой неделе так обучались в 44 школах, что на 10 больше, чем неделю назад, почти половина из них, то есть 19 – в Вильнюсе.

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