В школу вызывали полицию, стражи порядка увезли нетрезвого подростка

Представитель полиции Каунасского округа Одета Вайткявичене сказала Delfi, что 19 декабря, в 11 ч. в полицию сообщили о нетрезвом школьнике. На месте выяснилось, что в школу пришли трое нетрезвых подростков 2007 г.р. Двоих из них (0,26 и 0,81 промилле) передали родителям, а третий (1,61 промилле) был доставлен в больницу.

Глава гимназии подтвердила, что в школу пришли трое пьяных 10-классников. По ее словам, в 10.30 ч., на перемене, к социальному педагогу пришли ученики младших классов и сказали, что один 10-классник кричит и нетвердо держится на ногах. Социальный педагог привела подростка в свой кабинет и почувствовала запах алкоголя. Сам подросток отрицал факт употребления алкоголя. Был вызван классный руководитель и директор школы.

"Мы позвонили родителям, но у отца не было возможности приехать в школу. Мы думали, что делать, ведь в таком случае нужен представитель ребенка. Тут ученик стал вести себя неадекватно, стал пихаться, пинаться, тогда мы сказали, что вызовем полицию. Он сказал, что у нас нет доказательств того, что он пил. Я сказала, что если он трезвый - я извинюсь перед ним", – рассказала директор.