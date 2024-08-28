"В школе сказали: Бога нет, а есть великая русская империя". Украинка о депортации подростком в Сибирь в 1947 году

В 1959 году женщина вышла замуж за украинца из родного села в западной Украине – после окончания техникума он несколько лет работал на Урале, где они и познакомились. Когда он вернулся искать работу в родном краю, за ним в 1964 году уехала и депортированная украинка. Ее прописали на западе Украины только потому, что она взяла фамилию мужа. Маму, которая вернулась домой в 1969 году, отказывались прописывать целых два года. Получается, что Мария, которую выслали в Сибирь за борьбу мужа против советской власти, смогла вернуться домой только 22 года спустя.