В школах начались промежуточные экзамены

На этой неделе состоятся два промежуточных экзамена: сегодня - по французскому языку, а в пятницу - по физике.

С 2024-2025 учебного года оценки за национальный экзамен на аттестат зрелости (до 100 баллов) будут складываться из промежуточного теста (до 40 баллов) и экзамена на аттестат зрелости (до 60 баллов). Если ученик набирает не менее 35 баллов на промежуточном тесте, он уже может быть уверен в успешной сдаче экзамена, а во время основного экзамена смогут улучшить оценку.

Если ученик не удовлетворен результатами промежуточных экзаменов, он сможет пересдать их (за исключением первого промежуточного экзамена по литовскому языку и литературе) весной 2025 года (в 4-м классе гимназии).