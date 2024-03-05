В школах начались промежуточные экзамены

 
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ФОТО: Shutterstock

Сегодня в школах Литвы начались промежуточные экзамены. По данным Национального агентства по образованию (NŠA), в них примут участие более 26 000 учеников третьих классов гимназий (11 класс) и профессиональных школ.

На этой неделе состоятся два промежуточных экзамена: сегодня - по французскому языку, а в пятницу - по физике.

С 2024-2025 учебного года оценки за национальный экзамен на аттестат зрелости (до 100 баллов) будут складываться из промежуточного теста (до 40 баллов) и экзамена на аттестат зрелости (до 60 баллов). Если ученик набирает не менее 35 баллов на промежуточном тесте, он уже может быть уверен в успешной сдаче экзамена, а во время основного экзамена смогут улучшить оценку.

Если ученик не удовлетворен результатами промежуточных экзаменов, он сможет пересдать их (за исключением первого промежуточного экзамена по литовскому языку и литературе) весной 2025 года (в 4-м классе гимназии).

Если ученик набрал 0 баллов на промежуточном экзамене, он все равно сможет сдать экзамен на аттестат зрелости по этому предмету. Те, кто не сможет сдать промежуточный экзамен по уважительным причинам, смогут сдать его в следующем году вместе с 11-классниками.

Промежуточные экзамены будут проводиться в школах с 5 марта по 5 апреля и с 3 по 7 мая. Они будут проводиться в электронном виде.

Промежуточные экзамены дают возможность распределить большую учебную нагрузку в выпускном классе и накапливать оценки частями, учиться более последовательно и постепенно.

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Источник
ru.DELFI.lt
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