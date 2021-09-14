"Есть заболевшие ученики и учителя, поэтому община решила перейти на удаленку, чтобы была обеспечена безопасность", – сказал директор администрации мэрии Шилутского района Виргилиюс Позингис.
По его словам, в школе установили шесть случаев коронавируса – заболели три учителя и три ученика, случаи зафиксированы в 6 классах из 10. Дети будут учиться удаленно до 20 сентября..
По словам Позингиса, не у всех членов общины был иммунитет, не все тестировались.
"Немало учителей привиты, конечно, не 100%. И ученики не были привиты, тестируются не все ученики – не все родители дали согласие", – сказал глава администрации.
По его словам, из 96 учеников привит только один, тестироваться согласились всего 49 учеников, 12 переболели.
"Сложно с учениками, не прививаются", – сказал Позингис.
По его словам, из 36 работников школы привиты 32. Всего в школе учатся 100 детей.
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