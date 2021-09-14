"Есть заболевшие ученики и учителя, поэтому община решила перейти на удаленку, чтобы была обеспечена безопасность", – сказал директор администрации мэрии Шилутского района Виргилиюс Позингис.

По его словам, в школе установили шесть случаев коронавируса – заболели три учителя и три ученика, случаи зафиксированы в 6 классах из 10. Дети будут учиться удаленно до 20 сентября..

По словам Позингиса, не у всех членов общины был иммунитет, не все тестировались.

"Немало учителей привиты, конечно, не 100%. И ученики не были привиты, тестируются не все ученики – не все родители дали согласие", – сказал глава администрации.

По его словам, из 96 учеников привит только один, тестироваться согласились всего 49 учеников, 12 переболели.

"Сложно с учениками, не прививаются", – сказал Позингис.

По его словам, из 36 работников школы привиты 32. Всего в школе учатся 100 детей.