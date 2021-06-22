Издание Šilokarčema в фейсбуке поделилось видео, на котором запечатлены два медвежонка. Их читатели издания сняли на видео с помощью телефонов.

"Читательница Альма прислала в редакцию Šilokarčema видео, на котором запечатлены два медвежонка. Двоюродный брат женщины снял их с помощью телефона в Мешкинском лесу. Может, кто-то еще их встречал?", -написано под видео.

В комментариях читатели писали о медведе около Кведарны.

Заведующий Шилутского отделения лесничества Ромас Гячас сказал, что в последний раз в этих окрестностях медведя видели 7 лет назад. Никаких доказательств не было. Медведя видела женщина-водитель. Вся эта история была без доказательств, поэтому считается скорее слухом, чем достоверной информацией.

Однако совсем недавно медведя в Шилутском районе видели. Он попал в объектив видеокамеры охотничьего кружка "Ажуолас" у кормушки для животных.

Гячас сказал, что было бы слишком смело заявлять, что медведь вывел потомство в Литве, но бывает всякое.

"В Латвии и Беларуси медведей полно, литовские леса от лесов в тех странах не отличаются, разве что меньше. Медведи осторожны им нужна безопасность. Думаю, могла самка привести у нас медвежат. Для спаривания медведей и выведения потомства литовские леса подходят", - сказал он.

Видас Маурицас, зафиксировавший медведя 20 мая, сказал, что медвежат видели недалеко от того места, где медведь посетил кормушку, поэтому взрослый медведь вполне может быть матерью этих малышей.

В этом году на территории Литвы были зафиксированы 9 медведей: 2 в Утенском округе, 2 в Шилутском районе, по 1 в Каунасском, Вильнюсском, Клайпедском, Паневежском и Рокишкском районах.