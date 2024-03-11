В Шилуте живет многократный чемпион мира, которому всего 6 лет

Так представляют необычного спортсмена, которому всего 6 лет.
Даже после продолжительных поездок на состязания активный Элиётас не может усидеть на одном месте. Трудно поверить, что мальчик в таком возрасте успевает посещать детский сад, ходить на тренировки, ездить на спортивные состязания и заниматься другой любимой деятельностью. Возникает вопрос, как это возможно?
Отец Элиётаса - Ауримас Заремба - не скрывает, что все имеет свою цену. Когда нынешнему чемпиону исполнилось два года, его родители узнали, что он - гиперактивный ребенок, ему надо принимать лекарственные препараты.
Ауримас сказал, что ребенок с самого детства на самом деле был очень активным, его даже ненадолго нельзя было оставить одного. Ауримас носил малыша с собой в спортзал. Однажды он предложил двухлетнему Элиётасу попробовать бегать вместе с другими детьми. Увидев, что малыш быстро бегает, отец решил выбрать для него спорт.
"Он растет в спортзале. Три раза в неделю мы ездим в Клайпеду, в первой половине дня он ходит в детский сад, он там занимается, уже начал читать, по дороге на состязания мы изучаем английский. Кроме того, круг его интересов очень широк – он видел много стран. Например, в Лас-Вегасе на состязаниях было 36 000 участников. После состязаний я говорю ему: "Беги, общайся", потом вижу в инстаграме он то с одним сделал фото, то с другим. В жизни он не пропадет, другие только мечтать могут о таких знакомствах. Планируем поездку в Америку, спрашиваю, с кем хочешь познакомиться? – а он отвечает: "с Майком Тайсоном".
На состязания за границу он уже ездит больше года, поэтому познакомился с рядом звезд в мире спорта, организаторы состязаний встречают его литовским флагом, сейчас его ждут в Абу-Даби.
Ауримас рассказал, что Элиётас смелый, коммуникабельный, он быстро находит общий язык с людьми разного возраста не только вербальный, но и с помощью улыбок, спорта, игр.
"Мне иногда кажется, что это какой-то сон. Другие занимаются спортом всю жизнь, но таких связей у них нет. Я сам занимался тяжелой атлетикой и боксом, но в те времена не было таких возможностей", – рассказал Ауримас.
Элиётас сказал, что ему нравится не только готовиться к состязаниям.
"Нравится ездить на квадроцикле, на багги, нравиться купаться, заниматься спортом", – о компьютерных играх он не упоминает.
Ауримас сказал, что компьютерные игры отнимают много энергии, дети от них устают, поэтому их ограничивают. Элиётасу, который не может усидеть на месте, постоянно надо куда-то направлять свою энергию, поэтому спорт и активный образ жизни ему нравится.
Последнее соревнование в Брюсселе потребовало много сил – Элиётас состязался с детьми более старшего возраста, но все равно вернулся не с пустыми руками.
Многократный чемпион Литвы и мира уже представляет и другие страны. Отец Элиётаса рассказал, что иногда бывают и неприятные моменты, например, из-за плохой погоды отменяют рейсы самолетов, но тогда он уже делает все возможное, чтобы добраться до места состязаний, иногда без сна едет много часов за рулем, чтобы сын мог попасть на состязание.
Ауримас сказал, что иногда им говорят, что у ребенка нет детства, но он на такие реплики отвечает, что благодаря дисциплине и спорту Элиётас не сидит за компьютером, у него есть друзья в разных странах мира.
Ауримас рассказал, что его сына уже приглашают жить и тренироваться за границу, когда ему исполнится 8 лет, но пока семья не планирует уезжать из Литвы, в Шилуте у нее есть уютный дом.