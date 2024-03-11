В Шилуте живет многократный чемпион мира, которому всего 6 лет

"Он растет в спортзале. Три раза в неделю мы ездим в Клайпеду, в первой половине дня он ходит в детский сад, он там занимается, уже начал читать, по дороге на состязания мы изучаем английский. Кроме того, круг его интересов очень широк – он видел много стран. Например, в Лас-Вегасе на состязаниях было 36 000 участников. После состязаний я говорю ему: "Беги, общайся", потом вижу в инстаграме он то с одним сделал фото, то с другим. В жизни он не пропадет, другие только мечтать могут о таких знакомствах. Планируем поездку в Америку, спрашиваю, с кем хочешь познакомиться? – а он отвечает: "с Майком Тайсоном".