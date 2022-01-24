Приметы: худощавое телосложение, светлые волосы. На женщине была темная куртка с меховым капюшоном, синие джинсы, черные угги.
Полиция просит помощи у общества – просьба откликнуться всех, кто что-либо знает о местонахождении молодой женщины. Звонить по телефонам 8 700 64300 или 112.
В поисках пропавшей участвуют жители Шилуте, они прочесывают окрестности, проверяют лесочки и заброшенные здания. Пока все усилия оказались тщетными.
Представитель Таурагской полиции Лина Банене сказала Delfi, что полиция с помощью водолазов обыскивает реку Шиша.
С помощью дрона осмотрели удаленные места и леса, находящиеся рядом с домом пропавшей.
В поисках участвует кинолог с собакой.
Поиски пропавшей продолжаются и в понедельник.
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