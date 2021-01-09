В Шилале от COVID-19 привили и главу местной станции скорой помощи, а также членов его семьи из Вильнюса

В пятницу мэр Шилале сообщил в социальных сетях, что вместе с врачами Шилале от коронавируса привили больше людей, например главу UAB Ambulansas и членов его семьи, которые даже приехали из Вильнюса. Мэр говорит, что получил жалобу на несправедливый процесс вакцинации.

"Признаюсь, звонок меня очень удивил. Вакцинацию жителей района проводит Общественное учреждение "Шилальская районная больница". Поэтому я немедленно обратился к исполняющей обязанности директора Йоланте Милашюнене с просьбой опровергнуть или подтвердить тот факт, что под ее руководством главы UAB Ambulansas и члены их семей из Вильнюса были привиты вакциной против COVID - 19 . Если это реальный факт, я просил указать все обстоятельства, как это произошло", - пишет мэр.

Он говорит, что заместитель директора Шилальской районной больницы ответила, что сотрудники скорой медицинской помощи Шилале прошли вакцинацию от имени Клайпедской университетской больницы. Й. Милашюнене сообщила, что до этого был проинформирован глава службы скорой помощи UAB Ambulansas, согласовано время вакцинации и количество людей, в соответствии с этим была заказана вакцина и доставлена ​​из больницы Клайпедского университета.

"Л. Кальникайте передала медсестрам, проводящим вакцинацию, список сотрудников, которые будут привиты. Ни медсестра, ни кто-либо другой не контролировали этот список, мы просто выполняли порученную нам работу. Я не могу ответить на вопрос, были ли там главы, это необходимо спрашивать у руководителя UAB Ambulansas", - цитирует мэр ответ заместителя директора Шилальской районной больницы.

"Нам удалось получить список сотрудников скорой медицинской помощи UAB Ambulansas, которые были записаны для вакцинации. Его подписал заместитель директора по качеству UAB Ambulansas Альгирдас Радвила. Сам он числится в этом списке среди работников скорой помощи Шилале. В списке есть люди, которые действительно работают на станции скорой помощи в Шилале. Но я нашел и неизвестные фамилии. Предположим, Ричард Уселис. Кто он? Я не слышал, что такой человек работает в скорой помощи Шилале. Поинтересовался в интернете. Оказывается, Ричардас Уселис является генеральным директором UAB Ambulansas. А кто еще трое Уселисов в списке работников скорой помощи Шилале, в том числе двое Уселене? С каких это пор все эти Уселисы работают в Шилале?" - спрашивает мэр.

По его словам, ситуация странная: "Список подписывает один человек, подает другой, учреждение, делающее прививки, просто "выполняет порученную работу". Так почему бы не сделать прививки своей семье, всем своим родственникам и еще нескольким соседям? А жители Шилале будут ждать - они ведь не вильнюсские господа!"

В субботу Delfi не удалось связаться с Р. Уселисом, у которого нет медицинского образования. Он сказал порталу 15 min, что "не считает, что сделал что-то плохое, и заявил, что привитые члены семьи приедут на станцию ​​помощи, чтобы стать волонтерами в случае необходимости".

"А что - мы не медики? Ambulsansas не медики? Заказали, нам назначили, поехали, сделали прививки. Сотрудники, волонтеры, потому что половина наших бригад болеет коронавирусом", - пояснил порталу бизнесмен.

Вскоре после этого Минздрав заявил, что обещает расследовать все случаи, когда вакциной от COVID-19, которая предназначена для медиков, были привиты люди, не входящие в приоритетную группу вакцинированных.

"Специалистам Минздрава будет поручено собрать всю публичную информацию о возможных нарушениях. Конечно, руководство отдельных больниц и клиник также попросят объяснить, почему было принято решение о вакцинации лиц, названных в СМИ, и предоставить всю необходимую информацию об этом", - сказала радио LRT советник по коммуникациям министра здравоохранения Арунаса Дулькиса Айсте Шукста.

"Так что все такие случаи обязательно будут рассмотрены и расследованы", - заверила она.