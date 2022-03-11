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11 марта в Литве отпраздновали День восстановления независимости. Ближе к вечеру в центре Вильнюса состоялось шествие народников с участием примерно 200 человек.
В шествии народников в Вильнюсе участвовали около 200 человек
© DELFI / Tomas Vinickas

Ранее это шествие собирало до 1000 человек.

По словам многолетнего участника этого шествия председателя Союза народников Гинтараса Сонгайлы, в этом году людей было немного, поскольку часть их участвовала в мероприятиях по случаю 11 марта, немало активистов уехало помогать Украине.

"Наши люди едут везут помощь, в основном через "Правый сектор". Сейчас поехали помогать белорусскому батальону который защищает Киев", – сказал Сонгайла.

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Шествие началось с традиционного скандирования лозунга "Литва для литовцев". Его повторяют каждый год и иногда дополняют словами "Литовсцы для Литвы".

По словам Сонгайлы этот лозунг не устарел, несмотря на то, что Литва сейчас активно принимает бегущих от войны и диктаторов украинцев, белорусов и россиян.

"Лозунг "Литва для литовцев" актуален со времен Винцаса Кудирки. (...) От того (что Литва принимает людей других национальностей) она не становится не для литовцев, она две равно остается для литовцев, поскольку это государство литовского народа", – сказал Сонгайла.

В этом году участники шествия скандировали "Честь Украине, честь героям", "Литва, будь свободна", "Зеленский – молодец, а Путину – п...ец", "Один с половиной, два с половиной красива Литва без русских, как цветок цветет всегда".

Участники шествия шли с фотографией партизан и надписями на плакате на украинском и литовском языках "За вашу и вашу свободу".

На другом плакате было написано "Я горжусь тем, что я литовец".

Шествие началось на Кафедральной площади и закончилось на Лукишкской, где прозвучали гимны Литвы и Украины.

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