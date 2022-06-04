Среди участников шествия можно было увидеть исполнительницу Юсте Арлаускайте-Jazzu, фотографов Наглиса Беранцаса и Лукаса Грицюса, актрисуу Тому Вашкявичюте, исполнительницу Эрику Дженнингс, актера Гитиса Иванаускаса, инфлюенсера Индре Стонкувене, исполнителя Томаса Аленчикаса-Alen Chicco и др.