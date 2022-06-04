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В субботу в столице Литвы состоялось шествие фестиваля Baltic Pride. По улицам центральной части столицы шли и известные люди, которые приняли участие в акции.
„Baltic Pride“ festivalio akimirkos / Tomo Vinicko, Oresto Gurevičiaus nuotr.
„Baltic Pride“ festivalio akimirkos / Tomo Vinicko, Oresto Gurevičiaus nuotr.

Среди участников шествия можно было увидеть исполнительницу Юсте Арлаускайте-Jazzu, фотографов Наглиса Беранцаса и Лукаса Грицюса, актрисуу Тому Вашкявичюте, исполнительницу Эрику Дженнингс, актера Гитиса Иванаускаса, инфлюенсера Индре Стонкувене, исполнителя Томаса Аленчикаса-Alen Chicco и др.

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