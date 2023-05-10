"Видео было сделано в Шальчининкском районе у въезда в так называемую Девенишкскую петлю.

Во вторник там внезапно возник пылевой вихрь, его можно было наблюдать около минуты", – сказали пограничники.

Большого ущерба этот вихрь не нанес. Видно, что вихрь захватил стоявший рядом мусорный контейнер и поднял в воздух его содержимое.