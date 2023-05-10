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Служба охраны госграницы на своей странице в фейсбуке поделилась видео с зафиксированным пылевым вихрем.
Šalčininkuose pasieniečiai užfiksavo dulkių velnią.
Šalčininkuose pasieniečiai užfiksavo dulkių velnią.
© VSAT

"Видео было сделано в Шальчининкском районе у въезда в так называемую Девенишкскую петлю.

Во вторник там внезапно возник пылевой вихрь, его можно было наблюдать около минуты", – сказали пограничники.

Большого ущерба этот вихрь не нанес. Видно, что вихрь захватил стоявший рядом мусорный контейнер и поднял в воздух его содержимое.

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