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На этой неделе в Шальчининкай таможенники задержали партию контрабандных сигарет стоимостью 1,5 млн евро - 822 коробки сигарет, спрятанных в грузе с битумным покрытием.
В Шальчининкай таможенники задержали партию белорусских контрабандных сигарет на 1,5 млн евро
© MKT

Как сообщили в Криминальной службе таможни, в понедельник около 16 час., приехавший на погранпереход Шальчининкай на грузовике Renault гражданин Беларуси декларировал, что намерен перевезти через Литву в Польшу груз битумного покрытия.

Контрабандный груз обнаружили сотрудники, которые проверили полуприцеп с помощью системы рентгеновского контроля.

Выяснилось, что битумное покрытие на самом деле было только в части полуприцепа, а все остальное пространство было заполнено коробками белорусских сигарет Minsk Capital, Minsk Superslims и NZ Gold.

Водителя после допроса отпустили, ему назначена мера пресечения - изъятие документов и денежный залог.

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