В Шальчининкай таможенники задержали партию белорусских контрабандных сигарет на 1,5 млн евро

Как сообщили в Криминальной службе таможни, в понедельник около 16 час., приехавший на погранпереход Шальчининкай на грузовике Renault гражданин Беларуси декларировал, что намерен перевезти через Литву в Польшу груз битумного покрытия.
Контрабандный груз обнаружили сотрудники, которые проверили полуприцеп с помощью системы рентгеновского контроля.
Выяснилось, что битумное покрытие на самом деле было только в части полуприцепа, а все остальное пространство было заполнено коробками белорусских сигарет Minsk Capital, Minsk Superslims и NZ Gold.
Водителя после допроса отпустили, ему назначена мера пресечения - изъятие документов и денежный залог.
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