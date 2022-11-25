В Шальчининкай таможенники задержали партию белорусских контрабандных сигарет на 1,5 млн евро

Как сообщили в Криминальной службе таможни, в понедельник около 16 час., приехавший на погранпереход Шальчининкай на грузовике Renault гражданин Беларуси декларировал, что намерен перевезти через Литву в Польшу груз битумного покрытия.

Контрабандный груз обнаружили сотрудники, которые проверили полуприцеп с помощью системы рентгеновского контроля.

Выяснилось, что битумное покрытие на самом деле было только в части полуприцепа, а все остальное пространство было заполнено коробками белорусских сигарет Minsk Capital, Minsk Superslims и NZ Gold.

Водителя после допроса отпустили, ему назначена мера пресечения - изъятие документов и денежный залог.