Администрация Шальчининкского района отмечает, что жителей постоянно приглашают на прививки, но от вакцины AstraZenecа жители чаще всего отказываются.

"Говорят, что AstraZeneca не хотят. Они согласны прививаться Pfizer/BioNTech", – сказала местная врач.

В районе использованы только вакцины Pfizer/BioNTech и Moderna, а большая часть вакцины AstraZenecа лежит на складе.

"Мы получили 800 доз, использовали больше 50. Все остальные сейчас находятся в холодильниках", – сказала журналистам специалист Шальчининкского муниципалитета Йоланта Чернявскене.

Сейчас в Литве вакцинация вакциной AstraZenecа приостановлена, поэтому ею не прививают. Но если бы прививали, местная жительница сказала, что она отказалась бы от этой вакцины.

"По телевидению о ней плохо говорят, люди умирают, по этой причине", – сказала она, объясняя, почему не согласилась бы на вакцинацию британской вакциной.

Глава администрации района Иосиф Рыбак сказал, что виной тому информация как литовских властей, так и Брюсселя.

"Коммуникация местных центральных властей в связи с этой вакциной была порочной. Много было вводящей в заблуждение информации. Поэтому процесс, связанный с этой вакциной остановился", – сказал он.

"Мы предлагаем менять порядок – давайте приобретем иммунитет за счет тех, кто хочет прививаться. (…) А сельские пожилые жители с осторожностью относятся к вакцине. Особых аргументов у них нет. Поймите, у нас в муниципалитете много людей старше 65 лет, которые живут в деревне. Сейчас в карантин их дети и внуки приезжают редко. Люди боятся последствий, боятся, что в течение 3 месяцев может появиться какой-то нежелательный эффект", – объяснил ситуацию Рыбак.

В Висагинасе никто не прививался AstraZeneca, там лежит около 800 доз. Ею захотели привиться только 3 жителя, но и их пришлось прививать другой вакциной.

"В одном флаконе AstraZenecа - 10 доз. Поэтому мы потеряли бы 7 доз, если бы не нашлось желающих", – сказал мэр Висагинаса Эрландас Галагуз.

Руководство этих двух муниципалитетов просит правительство изменить порядок вакцинации – не держать вакцины на полках, а прививать ими желающих

"Есть люди младше 65 лет, у которых нет болезней, они согласны прививаться, чтобы болезнь не распространялась", – сказал мэр.

Однако позиция жителей Шальчининкского района категоричная. "Нет, только не AstraZeneca. Точно, нет. Очень плохие отзывы о ней, я бы может согласилась на "Спутник V", не знаю, что врач рекомендует", – сказала одна пожилая женщина.

Молодая женщина сказала, что не хочет эту вакцину, "поскольку еще хочет пожить".

"Этой - не, я слышала, что не очень подходит", – сказала об AstraZenecа другая женщина.

Местный житель сказал, что этой вакциной прививаться "страшновато".

Мэр призывает восстанавливать доверия к вакцине, считает, тут может сыграть хорошую роль пример первых лиц в государстве.

"Первые лица государства могли бы привиться публично. Показать, что нет никакого страха, побудить жителей прививаться", – сказал Галагуз.

Рыбак заметил, что во всей Литве не использовано около 40 000 доз вакцины AstraZenecа.

"Эта проблема касается не только Шальчининкай", – заметил он.