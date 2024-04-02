В Шакяйском районе – царство крокусов и нарциссов

Все началось 3 года назад. Сначала мужчина посадил 8000 крокусов, через год – еще 10 000 крокусов и 10 000 нарциссов. Но и это не все. Осенью 2023 года он посадил еще 20 000 луковиц.

По словам Артураса, нарциссы цветут в усадьбе уже второй год. Он заметил, что в этом году нарциссов зацвело меньше.

"Они должны размножаться, а у меня их стало меньше. Надо выяснять: земля не подходит или удобрений не хватает", – сказал мужчина.

Артурас сказал, что пока цветут цветы, по лугу никто не ходит.