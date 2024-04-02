В Шакяйском районе – царство крокусов и нарциссов

Все началось 3 года назад. Сначала мужчина посадил 8000 крокусов, через год – еще 10 000 крокусов и 10 000 нарциссов. Но и это не все. Осенью 2023 года он посадил еще 20 000 луковиц.
По словам Артураса, нарциссы цветут в усадьбе уже второй год. Он заметил, что в этом году нарциссов зацвело меньше.
"Они должны размножаться, а у меня их стало меньше. Надо выяснять: земля не подходит или удобрений не хватает", – сказал мужчина.
Артурас сказал, что пока цветут цветы, по лугу никто не ходит.
"Они скоро отцветут, подержу три недели, все высохнет, тогда скошу газонокосилкой. Летом никаких следов не остается. После цветения оставляю на несколько недель, чтобы луковицы накопили питательные вещества, а весной все крокусы зацветают первыми, нарциссы сейчас только начали распускаться", – сказал Артурас.