Видео в социальных сетях разместил политик Арвидас Некрошюс. Он утверждает, что мост находится в очень плохом состоянии, до трагедии - один шаг.

Политик обращался и к министру транспорта, но пока никаких изменений нет.

"Я обращался к министру транспорта, чтобы обратили внимание на мост через реку Дубиса на Жемайтийском шоссе около Арёгалы. Литовская дирекция автомобильных дорог жонглирует бюрократическими документами, состояние моста ужасное, до трагедии - один шаг. Пора министерству предпринять решительные меры, похоже, муниципалитету не удается достучаться до дирекции", – писал политик.

На видео обращают внимание на непрочность конструкций моста, через который недавно проехал пассажирский автобус.

Представитель Литовской дирекции автомобильных дорог (ЛДАД) Саулюс Янсонас информировал Delfi, что ремонт дорог, мостов, виадуков, эстакад осуществляют в соответствии с составленным списком приоритетов. Этот мост занимает в списке 16-е место.

"Обращаем внимание на то, что проект реконструкции был подготовлен в 2019 году. Однако Расейнский муниципалитет пожелал, чтобы на мосту оборудовали пешеходные и велодорожки, привели в порядок находящиеся рядом площадки и оборудовали освещение, все это привело к увеличению масштабов проектирования. ,Поэтому пришлось заново покупать услугу проектирования", – сказал он.

Янсонас указал, что договор о технической проектировке моста был подписан в июне 2022 года, а во 2-3 квартале 2023 года планируют объявить конкурс на поиски подрядчика.

На вопрос Delfi, была ли проведена оценка состояния моста, он ответил, что такие работы ЛДАД проводит регулярно.

"Этот мост через Дубису осматривают регулярно. В последний раз несущие конструкции оценивали на прошлой неделе. До начала работ мост будут проверять каждый месяц. Если обнаружат новые повреждения, предпримут необходимые меры, например, ограничат массу грузовых машин", – указал Янсонас.

На вопрос Delfi, кто будет отвечать, если произойдет трагедия, представитель ЛДАД прямо не ответил, только повторил, что из-за дополнительных работ пришлось заказывать новый проект.

"На данный момент движение по этому мосту отвечает необходимым требованиям безопасности, движение осуществляется по огороженной, суженной части моста, по центру. О порядке движения водителей информируют информационные знаки", – указал Янсонас.