В сгоревшем многоквартирном доме в Виршулишкес возможно обрушение

 
DELFI; ELTA
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Po gaisro Viršuliškėse dalis gyventojų įleidžiami į savo butus
Po gaisro Viršuliškėse dalis gyventojų įleidžiami į savo butus
ФОТО: DELFI / Žygimantas Gedvila
Как утверждает представитель Вильнюсского городского самоуправления Кястутис Каросас, по мнению экспертов, в сгоревшем многоквартирном доме в Виршулишкес возможно обрушение из-за погодных условий. Поэтому, по его словам, было решено приступить к работе – заделать отверстия, образовавшиеся в здании после пожара и взрывов.

"По мнению экспертов, да, внешние факторы, погодные условия могут стать причиной обрушения. Это один из определенных приоритетов комиссии, как безопасно укрепить эти конструкции, чтобы они не обрушились, пока не будет решено, как безопасно восстановить или демонтировать это здание", – заявил руководитель оперативного отдела по чрезвычайным ситуациям Вильнюсского самоуправления К. Каросас в ходе пресс-конференции, организованной в пятницу в Вильнюсском городском самоуправлении.

Напоминим, что во вторник поступило сообщение о пожаре в многоквартирном доме, расположенном на улице Виршулишкю в столичном микрорайоне Виршулишкес. По данным Департамента противопожарной охраны и спасения и Единого центра помощи, после нескольких взрывов в многоквартирном доме начался пожар, который распространился на четыре квартиры, расположенные на четвертом и пятом этажах дома. Позже сообщалось, что во время пожара была повреждена конструкция многоквартирного дома – обрушилось перекрытие между горящими квартирами.

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