В Сейме зарегистрировано предложение о предоставлении дополнительного выходного дня родителям, воспитывающим детей до 16 лет

Соответствующие поправки к Трудовому кодексу зарегистрировала председатель парламентской Комиссии по предотвращению зависимостей, представитель Партии свободы Моргана Даниэле вместе с другими парламентариями.

В настоящее время право на такие выходные дни закреплено за работающими родителями, воспитывающими детей до 12 лет.

По мнению инициатора проекта Даниэле, внимание родителей важно не только для детей до 12 лет, но и для подростков.

"Для детей старшего возраста это особенно важно из-за происходящих кардинальных физических изменений, влияющих и на их психологическое состояние", — говорит она.