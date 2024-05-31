В Сейме представлен проект, облегчающий изъятие земли для проекта Rail Baltica

После внесения за законопроект проголосовали 73 парламентария, трое воздержались, ни один депутат не проголосовал против. Комитет по экономике был утвержден в качестве основного комитета по рассмотрению проекта. Проект должен вернуться в зал пленарных заседаний 13 июня на стадии рассмотрения.

Законопроект призван дать возможность государственному учреждению, ответственному за реализацию проекта особой государственной важности, приобретать земельные участки, запланированные в специальном плане, и реорганизовать их после вступления в силу постановления Правительства, не дожидаясь утверждения проекта изъятия земли для государственных нужд и окончания процедуры.