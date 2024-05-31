В Сейме представлен проект, облегчающий изъятие земли для проекта Rail Baltica

После внесения за законопроект проголосовали 73 парламентария, трое воздержались, ни один депутат не проголосовал против. Комитет по экономике был утвержден в качестве основного комитета по рассмотрению проекта. Проект должен вернуться в зал пленарных заседаний 13 июня на стадии рассмотрения.
Законопроект призван дать возможность государственному учреждению, ответственному за реализацию проекта особой государственной важности, приобретать земельные участки, запланированные в специальном плане, и реорганизовать их после вступления в силу постановления Правительства, не дожидаясь утверждения проекта изъятия земли для государственных нужд и окончания процедуры.
Указано, что все действия, связанные с приобретением и переустройством частной земли, будут осуществляться с согласия владельца земельного участка или соответствующего разрешения. Принятие предложенных положений обеспечит своевременное достижение целей проекта Rail Baltica.
Законопроекты направлены на ускорение реализации проектов особой государственной важности, обеспечение освоения средств фондов поддержки для финансирования проекта в соответствующий период, а также устранение неполадок, возникающих в процессе реализации проектов государственного значения. По этой причине предлагается, чтобы законопроекты вступили в силу 1 июля 2024 г.
Rail Baltica – крупнейший проект железнодорожной инфраструктуры в истории стран Балтии. Через всю трассу Rail Baltica будет проложена электрифицированная железнодорожная линия по типу европейской колеи. Она будет проходить от Варшавы через Каунас и Ригу до Таллинна. В проекте также предусмотрена отдельная железнодорожная линия Каунас-Вильнюс.
Общая протяженность железнодорожной линии Rail Baltica в странах Балтии составляет 870 км: в Литве – 392 км, в Латвии – 265 км, в Эстонии – 213 км.