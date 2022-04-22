"С грустью сообщаем о том, что 22 апреля 2022 г., в возрасте 60 лет (монах в течение 21 года), скончался литовский монах Bo Haeng Sunim. О месте и дате похорон сообщим позже", – сообщают предтавители монастыря, в котором жил бывший актер.

Кястутис Мачюлинас-Bo Haeng Sunim - первый литовский мужчина, который стал буддистским монахом и был принят в южно-корейский орден Чоге.

С 1989 г. он учился в Каунасе у буддистского монаха До Ам Сунима. В 1999 г. он переехал в Южную Корею.

С 2001 г. Мачюлинас стал буддистским монахом и получил имя Bo Haeng Sunim.