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22 апреля утром в социальных сетях сообщили о смерти актера Кястутиса Марчюлинаса, который в последние годы жил в монастыре, он был буддистским монахом Bo Heang Sunim.
Kęstutis Marčiulynas
Kęstutis Marčiulynas
© Rytis Šeškaitis

"С грустью сообщаем о том, что 22 апреля 2022 г., в возрасте 60 лет (монах в течение 21 года), скончался литовский монах Bo Haeng Sunim. О месте и дате похорон сообщим позже", – сообщают предтавители монастыря, в котором жил бывший актер.

Кястутис Мачюлинас-Bo Haeng Sunim - первый литовский мужчина, который стал буддистским монахом и был принят в южно-корейский орден Чоге.

С 1989 г. он учился в Каунасе у буддистского монаха До Ам Сунима. В 1999 г. он переехал в Южную Корею.

С 2001 г. Мачюлинас стал буддистским монахом и получил имя Bo Haeng Sunim.

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