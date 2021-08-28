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В связи с запланированными в Калининградской области работами по ремонту электросетей будет временно остановлено движение на пяти КПП на литовско-российской границе.
Nemunas ties Tilže(Sovetsku)
Nemunas ties Tilže(Sovetsku)
© GRYNAS.lt (A. Aleksėjūnienės nuotr.)

СОГГ сообщила, что эти ограничения будут действовать в разные дни на разных КПП с 10 до 14 ч. по литовскому времени.

По данным СОГГ, В Кибартай-Чернышевское движение будет остановлено 13 сентября с 10 до 14 ч.

В те же часы 14 сентября движение будет остановлено на КПП Рамбинас-Дубки, а 16 сентября - в Рамонишкяй-Пограничный.

17 сентября 4 часа не будет работать КПП Панямуне-Советск, а 22 сентября – Нида-Морское.

СОГГ напоминает, kadчто из-за чрезвычайно ситуации, связанной с пандемией COVID-19, три из пяти вышеупомянутых КПП сейчас не работают: Рамонишкяй–ПОграничный, Рамбуна-Дубки и Нида-Морское.

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