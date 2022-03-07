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Вильнюсское самоуправление продолжает традицию и приглашает вильнюсцев, у которых дома остались елки в горшках, 19 марта (в субботу), с 10 ч., приезжать в Рождественский лес (ул. Жалюю яжеру, 35) и посадить там перезимовавшие елки и пихты – www.vilnius.lt/kaledumiskas. Все необходимые инструменты предоставит муниципалитет, а правильно посадить деревья помогут работники "Вильнюсских городских парков".
В середине марта вильнюсцы смогут посадить перезимовавшие у них дома елки
© DELFI

Перед Рождеством вильнюсцев, которые покупали деревья в горшках, просили хранить их до весны, а потом посадить в Рождественском лесу, недалеко от Веркяйского замка.

Лесничий "Вильнюсских городских парков" Раймундас Эреминас сказал, что успех посадки зависит от качества деревца.

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В субботу в Вильнюсе посадили Рождественский лес

"Убедитесь в том, что елка живая только тогда сажайте ее, – сказал он. – Как это сделать? Легко нагните ветку елки – если дерево погибло, ветка сломается. Еще один признак жизни - иголки. Хвоя живого деревца зеленая, не осыпается. У пихт, которые непригодны к посадке, хвоя без блеска и скрученная. За день до пересадки деревце надо хорошо полить".

Деревья в Рождественском лесу можно сажать с 19 марта по конец апреля – места, в которых можно сажать деревья, отмечены деревянными кольями. Между деревьями надо сохранять расстояние 4–5 м.

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