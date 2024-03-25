В середине апреля в парке Вингис состоится юбилейный забег "Волчьими тропами"

 
ru.DELFI.lt
Lietuvos bėgimo taurė
Lietuvos bėgimo taurė
ФОТО: Roko Lukoševičiaus nuotr.

14 апреля в столичном парке Вингис состоится традиционный забег "Волчьими тропами" (Tropem Wilczym). Это мероприятие посвящено памяти Забытых солдат. Оно пройдет в Литве уже в 10-й раз, пишет портал madeinvilnius.lt.

Самые выносливые участники смогут испытать себя в полумарафоне. Такая дистанция предлагалась в первый раз в 2023 году, тогда полумарафон выиграла Моника Наскауске и голландец Франк фон Лешоут, который живет в Литве.

По традиции участники смогут выбрать дистанции 1963 м, 5 и 10 км.

Символическая трасса 1963 м - символ памяти солдат, для которых война в 1945 году не закончилась, они продолжали вести подпольную войну. Осенью 1963 г. погиб Юзеф Франчак - последний солдат сопротивления.

"Призываю всех принять участие в забеге и не только вспомнить о солдатах сопротивления, но и почтить память защитников Украины и всей Европы, пробежав или пройдя хотя бы 1963 м", – сказал посол Польши в Литве Константин Радзивилл.

Начало мероприятия в 10 ч. 14 апреля - старт на дистанции 1963 м. В 10.30 ч. старт участников забега на оставшихся дистанциях.

Победители получат памятные призы. Памятные медали получат все, кто придет к финишу.

Идея этого забега родилась в 2013 году в Польше. Ее выдвинул Фонд свободы и демократии (Fundacja Wolność i Demokracja). В первом забеге в Польше участвовали 50 человек, а в 2020 г. забег проводили больше чем в 300 городов в Польше и за ее пределами (в Чикаго, Лондоне, Нью-Йорке, Вене и т.д.).

Забег в Вильнюсе организует посольство Польши, Польская молодежь Литвы, Публичное учреждение Guru projektai и ассоциация "Спортивные мероприятия".

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