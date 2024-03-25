В середине апреля в парке Вингис состоится юбилейный забег "Волчьими тропами"

Самые выносливые участники смогут испытать себя в полумарафоне. Такая дистанция предлагалась в первый раз в 2023 году, тогда полумарафон выиграла Моника Наскауске и голландец Франк фон Лешоут, который живет в Литве.

По традиции участники смогут выбрать дистанции 1963 м, 5 и 10 км.

Символическая трасса 1963 м - символ памяти солдат, для которых война в 1945 году не закончилась, они продолжали вести подпольную войну. Осенью 1963 г. погиб Юзеф Франчак - последний солдат сопротивления.

"Призываю всех принять участие в забеге и не только вспомнить о солдатах сопротивления, но и почтить память защитников Украины и всей Европы, пробежав или пройдя хотя бы 1963 м", – сказал посол Польши в Литве Константин Радзивилл.

Начало мероприятия в 10 ч. 14 апреля - старт на дистанции 1963 м. В 10.30 ч. старт участников забега на оставшихся дистанциях.