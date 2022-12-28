В сердце Вильнюса появилась скульптура волка, но не железная

Управляющий Ратушной площадью Перлис Вайсета сказал MadeinVilnius.lt, что проект был задуман еще до потепления и от него решили не отказываться, несмотря на дождь и плюсовую температуру.

Для осуществления идеи компании Grinda и Ekonovus доставили на площадь снег. Его свозили с улиц города.

"Над идеей работала группа скульпторов – Лютаурас Греже, Марюс Скрудзинскас, Миндаугас Тендзегольскис, Вилюс Тендзегольскис и Марюс Завадскис. Они создали скульптуру снежного волка, смотрящего в звездное небо и охраняющего Вильнюс", – сказал Вайсета.

В этом году на Ратушной площади не ставили елку, поэтому и появилась идея подарить вильнюсцам праздничное настроение. Задумывались и другие скульптуры, но из-за потепления они не появятся.

В создании снежных инсталляций на Ратушной площади участвовали и детсадовцы из детских садов Krivūlė, Voveraitė, Gudrutis, Užupiukas, Du Gaideliai; а также школьники из школ им. Й.Басанавичюса, Пятраса Вилейшиса, Антанаса Венуолиса, Патирчу сленё, Эурека, Национальной школы искусств им. М.-К.Чурлёниса.