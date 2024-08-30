В сентябре водителей ждут интенсивные рейды: полиция сообщила, кого и когда будет проверять

2–5 сентября – полиция будет проверять, останавливаются ли водители перед пешеходными переходами.
6–8 сентября:
– проверка водителей на трезвость и состояние наркотического опьянения.
– проверка водителей велосипедов и электросамокатов на предмет соблюдения ПДД.
13–15 сентября – проверка водителей на трезвость и состояние наркотического опьянения.
16–22 сентября – во время Европейской недели мобильности и Дней безопасного движения (ROADPOL Safety Days) – проведут следующие акции:
16 сентября – контроль опасного и хулиганского вождения, обгона в запрещенных местах, опасного маневрирования, соблюдения сигналов светофора;
17 сентября (7.00–10.00 и 14.00–20.00 ч.):
- отслеживание водителей, включая велосипедистов и водителей самокатов, на предмет соблюдения ПДД (остановка перед пешеходными переходами, пересечение перекрестов и др.);
- контроль за поведением несовершеннолетних, управляющих самокатами, велосипедами, мопедами, мотоциклами и др. (использование шлемов, соответствие возрасту, не ездят ли на самокате вдвоем и др.);
18 сентября (Европейский день без жертв на дорогах) – контроль всех участников движения в городах, городках, сельской местности и др. (ремни безопасности, детские кресла, шлемы, отражатели, посторонняя деятельность за рулем, контроль скорости и др.);
20 сентября:
7.00–9.00 ч. – контроль за перевозкой пассажиров (проверки школьных автобусов, общественного транспорта, проверка водителей на трезвость, рейды около школ);
с 18.00 ч. в Вильнюсе – проверка водителей на трезвость и состояние наркотического опьянения (с представителями платформы Bolt);
21 сентября (9.00–12.00 ч.) – проверка водителей на трезвость и состояние наркотического опьянения.
24–27 сентября – опасное и хулиганское вождение, опасное маневрирование, обгон в запрещенных местах, соблюдение сигналов светофора.
Окружные комиссариаты могут проводить отдельные рейды.