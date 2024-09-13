В сентябре с улиц столицы увезут 21 бесхозный автомобиль

Вильнюсский муниципалитет призывает владельцев неэксплуатируемых транспортных средств, которые долгое время не убирают свои автомобили со двора, как можно скорее увезти их, освободив место. Бесхозные и неэксплуатируемые транспортные средства не только занимают место во дворе, но и представляют угрозу в плане экологии, пишет портал madeinvilnius.lt.