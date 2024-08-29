В сентябре ремонт дорог в Вильнюсе будет продолжаться: где ждут самые большие заторы?

Ул. Сукилелю, у здания номер 7 (с 28 марта до 31 декабря)

Ул. Антакальнё, 13 (с 10 апреля до 31 августа)

Ул. Панерю (с 9 мая до до 31 декабря)

Ул. Львово, 17 (с 9 мая до 31 декабря)

Ул. Атейтес, 10 (с 9 мая до 31 декабря)

Ул. Лепкальнё, 15 (с 9 мая до 31 декабря)

Ул. Куро (с 20 мая до 31 августа)

ул. Толимои (в двух местах) (с 20 мая до 31 августа)

Ул. Панеришкю (с 20 мая до 31 августа)

Ул. Мишко (с 3 июня до 30 сентября)

Ул. Буйвидишкю от проспекта Лайсвес до ул. Озо (в двух местах) (с 17 июня до 18 октября)

На части ул. Озо от ул. Буйвидишкю до ул. Сесикю (с 17 июня до 18 октября)

Ул. Рёвоню (с 28 июня до 15 декабря)

Ул. Жирмуну у здания 70C (с 3 июля до 31 декабря)

Проспект Лайсвес, 10 (с 8 июля до 31 декабря)

Ул. Жальгирё – Калварию (с 27 июля до 9 сентября)

Ул. Калварию от ул. Жальгирё до перекрестка ул. Упес и Жвяю (с 28 июля до 23 сентября)

Проспект Конституциёс (с 5 августа до 19 сентября)

ул. Смалинес (с 7 августа до 7 декабря)

ул. Филарету, 25 (с 8 августа до 31 августа)

Неменчиское шоссе, 76 (с 12 августа до 12 сентября)

Ул. Архитекту (с 19 августа до 7 декабря)

На части ул. Укмергес от ул. Белюну до Ю.Балтрушайчё (с 20 по 30 августа)

На участке ул. Толто от ул. Вильняус до ул. Тилто, 21 (два места) (с 26 августа до 31 декабря)

Ул. Пяргалес (с 28 по 29 августа)