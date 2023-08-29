В сентябре полиция будет строже контролировать водителей

"Жизнь каждого ребенка бесценна, поэтому мы должны сплотиться и сделать все, чтобы на дорогах не погиб ни один ребенок. Обращаюсь ко всем водителям, родителям и детям – будьте внимательны, когда едете или когда переходите через дорогу около школ и других учебных учреждений", – сказал генкомиссар полиции Ренатас Пожела.

Полиция постоянно сотрудничает с представителями школ, социальными партнерами, вовлекает в работу священников и активных членов общества. В этом году полиции будут помогать волонтеры Красного Креста, опытные и молодые дружинники, волонтеры Литовского союза стрелков.

В сентябре проводят превентивные акции, направленные на молодых водителей (школьников, студентов), будут проверять наличие водительских удостоверений, использование ремней безопасности, шлемов. Полиция обращает внимание на то, что несовершеннолетние велосипедисты или водители, управляющие электросамокатами, мопедами, должны соблюдать ПДД.