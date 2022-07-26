"Мигранты живут в модульных домах и получают все необходимые услуги, и будут жить там до сентября. Домики сдаются нам в аренду, мы вносим ежемесячную плату как за домики, так и за предоставляемые услуги. Сэкономив средства как европейского, так и литовского бюджета, мы сдадим эти домики подрядчику", - сказал Петраускас в интервью литовской теле-радиовещательной компании LRT во вторник.
После закрытия центра регистрации иностранцев в Медининкай в Литве продолжат работу четыре таких центра - в Пабраде, Рукле, Вильнюсе и Кибартай.
В настоящее время в центрах регистрации иностранцев проживает около 1400 мигрантов, нелегально прибывших из Беларуси.
В прошлом году из Беларуси в Литву незаконно попали почти 4,2 тысячи мигрантов.
Литва называет приток мигрантов из Беларуси год назад гибридной атакой минского режима.
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